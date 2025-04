Família do crime: pai e filho suspeitos de degolar e puxar jovem

Um homem e seu filho foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes de Luziânia (GO) na madrugada da última quarta-feira (26), acusados de executar a tiros, degolar e arrastar o corpo de Johnny Eduardo Soares da Silva, 24 anos, com quem mantinham uma rixa. O crime ocorreu por volta das 0h35 no bairro Parque Mingone 2, após uma discussão que terminou em violência extrema.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, a dupla consumia bebidas alcoólicas em casa e saiu para comprar mais em uma distribuidora quando encontrou a vítima. Uma briga corporal teria começado na porta da residência dos acusados, escalando para o assassinato. Johnny foi atingido por múltiplos disparos, degolado e, já desacordado, arrastado por aproximadamente 30 metros com um veículo.