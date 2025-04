Manobra fatal: mãe e filho perdem a vida após acidente na pista

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu durante a manobra. Mãe e filho não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do segundo veículo, ainda não identificado, foi socorrido com lesões e encaminhado ao Hospital Memorial Uningá pela equipe do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Os corpos das vítimas foram recolhidos pela Polícia Científica de Maringá para procedimentos legais. A PRE investiga as circunstâncias exatas do acidente, incluindo possíveis causas como falha na sinalização ou excesso de velocidade.