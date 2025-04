Aos 13, adolescente morre atropelado por moto em cruzamento

Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta resultou na morte de Carlos Arthur de Mattos Stein, 13 anos, na tarde desta terça-feira (1º), em Porto Xavier (RS). O adolescente colidiu com a moto no cruzamento das ruas Ernesto Alves e Tiradentes, no centro da cidade, e não resistiu aos ferimentos graves.

De acordo com informações preliminares, Carlos Arthur foi atingido enquanto pedalava. Ele sofreu traumatismo craniano e foi levado inicialmente ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Xavier. Diante da gravidade do estado de saúde, foi transferido para o Hospital Cerro Azul, em Cerro Largo, mas não sobreviveu.