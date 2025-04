Cliente encontra escorpião vivo em pizza após refeição em família

Um caso inusitado alarmou clientes de uma pizzaria em Campo Grande (MS) no último sábado (29). Ao guardar as sobras do pedido, um consumidor encontrou um escorpião vivo dentro da embalagem - após ele, sua filha e seu neto de 4 anos terem consumido parte da pizza.

O cliente, que preferiu não se identificar, relatou o ocorrido em redes sociais: "Nunca mais compro nesse lugar. Imagine se minha filha ou meu neto tivessem comido o escorpião". Insatisfeito com a resposta inicial do estabelecimento, ele registrou ocorrência policial e pretende acionar a Vigilância Sanitária.