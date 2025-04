Matou duas mulheres, um bebê e agrediu idosa com concreto

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou a autoria de Oragilda Batista Fernandes, 29 anos, no assassinato de duas mulheres e de um bebê de um ano, ocorrido na última segunda-feira (31), no bairro Bororó, em Dourados.

De acordo com as investigações, a suspeita consumia bebidas alcoólicas com uma das vítimas antes do crime, quando uma discussão culminou em ataques violentos e incêndio premeditado.