Arqueóloga afirma ter achado local exato da crucificação de Jesus

Pesquisas arqueológicas realizadas na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, podem ter identificado o local preciso onde Jesus Cristo foi crucificado. A arqueóloga italiana Francesca Romana Stasolla, professora da Universidade de Roma e especialista em restauro de templos católicos, revelou ao The Israel Times a descoberta de evidências de um jardim com oliveiras e videiras datado de cerca de 2 mil anos atrás.

Os vestígios foram encontrados sob os pisos da igreja durante escavações recentes. Análises do solo detectaram pólen e fragmentos vegetais compatíveis com espécies cultivadas na região no período atribuído à crucificação. O local, originalmente uma pedreira abandonada, situava-se fora dos muros de Jerusalém no século I - característica que coincide com relatos bíblicos.