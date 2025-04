'Chateado': ele tenta reconstrução do pênis cortado pela esposa

Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, conhecido como Tony, relatou dificuldades no processo de reconstrução do pênis, amputado pela esposa em dezembro de 2023.

O crime ocorreu após Daiane dos Santos Faria, companheira de Tony, descobrir um relacionamento extraconjugal dele com uma sobrinha de 15 anos. A mulher cumpre pena de 4 anos e 8 meses pela agressão.

