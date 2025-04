Matou a mulher e enterrou o corpo em área rural

Segundo investigações, o crime ocorreu em 15 de janeiro, data em que Elane foi vista pela última vez. O desaparecimento só foi registrado em fevereiro, após familiares alertarem as autoridades.

O corpo de Elane da Silva Rodrigues Inácio, 36 anos, foi localizado em uma cova no Assentamento Oziel, em Planaltina (DF), na última quarta-feira (2). A polícia trata o caso como feminicídio e aponta o companheiro da vítima, Marcelo Inácio da Conceição, 41, como principal suspeito.

A vítima morava com o suspeito e os dois filhos do casal, de 9 anos e 1 ano, em uma chácara na região. A família havia se mudado de São Paulo para o Distrito Federal cinco meses antes do ocorrido.

Testemunhas relataram que Elane estava em uma parada de ônibus próximo à DF-110 no dia do crime, aguardando transporte para um atendimento em um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Ela carregava um celular e uma pasta com documentos.

Minutos após sair de casa, Marcelo teria seguido a vítima. Preocupados com o histórico de conflitos do casal, a mãe e um irmão do suspeito foram até o local, onde encontraram apenas a garragfa d’água de Elane.