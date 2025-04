Cesta básica vai a R$ 3.000 pela 1ª vez no Vale, aponta Nupes

O valor da cesta básica passou de R$ 3.000 no Vale do Paraíba, em março de 2025, pela primeira vez na série histórica do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), órgão da Unitau (Universidade de Taubaté), que começa em 1996.

O preço recorde foi registrado em Campos do Jordão, que tem a cesta mais cara da região. O valor foi impactado por aumento de 2,33% no valor da cesta em março na comparação com fevereiro na cidade da Serra da Mantiqueira.