'Braço direito' do tráfico, homem é morto a tiros na sala de casa

Um homem foi achado morto a tiros na sala de sua própria casa, com as mãos amarradas com cordas, em Betim (MG), na madrugada desta quarta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Apontado como "braço direito" de um traficante de drogas da área, de acordo com a Rádio Itatiaia, o homem foi executado com disparos na cabeça e no tórax, uma semana após se mudar para o local.



A polícia chegou ao local após denúncia anônima, que informou que vários homens foram vistos saindo da casa após barulhos de tiros. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima.