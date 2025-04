Nada de errado, diz prefeito após secretária faltar e ir à Disney

Se ele pedir uma solicitação. Agora, se ele faltar sem dar nenhum tipo de satisfação, é lógico que é abandono de emprego. Vamos dizer assim. Agora, se ele negociar com o chefe dele, mesmo ele não tendo direito a férias, mas ele vai afastar agora. Isso acontece. E aí o recursos humanos, o departamento de gestão de pessoas, também fará isso nesse processo. Ele fala: ‘Não, tudo bem, você falta 5 dias agora, repõe no seus 5 dias depois’. A gente tem banco de horas com servidores. Comissionado não tem banco de horas. Agora estamos falando: secretário e comissionados não têm banco de horas, eles não têm direito a 7 dias de descanso por ano que são as suas folgas abonadas. Os comissionados não têm esse direito, o servidor tem.

Então, se ele for pedir, como tem muitos servidores de carreira que fazem também a troca, fala: ‘Olha, em janeiro eu vou entrar de férias, mas eu não tenho direito, aliás vou sair em dezembro e as férias passam a contar a partir de janeiro’. Tudo que está escrito e não tem dano ao erário público, do ponto de vista financeiro, de um atendimento, isso não tem problema algum, desde que isso seja pago. O caso dela não foi férias, é diferente. O caso dela não foi férias. A gente não deu férias, pelo que ela não recebeu. Aliás, isso foi desconto do salário dela, quer dizer, ela foi como uma falta, mas foi algo que nós sabíamos. Isso eu não posso, aliás, jamais falaria isso até mesmo porque sabia quando ela foi convidada, ela colocou essa situação que ela tinha e nós concordamos que não tinha problema algum, mesmo porque tem que descontar.

Você sai, faz a tua carta, pede o desconto, fala para onde vai, fala que está em viagem, quer dizer, não teve nenhum processo, tudo muito transparente, e faz a viagem com a família, retorna e a gente faz o desconto do seu salário.