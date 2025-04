Com crise de ciúmes, homem tortura namorada após post na internet

Um homem foi preso por torturar a namorada após uma crise de ciúmes, motivada por um comentário em um post nas redes sociais.

Segundo a polícia, o homem torturou a companheira durante horas. A vítima havia postado uma foto nas redes, comemorando os sete meses de relacionamento. No entanto, o namorado ficou enciumado em razão do comentário feito por um homem. O caso aconteceu em Terra Rica, no Paraná.