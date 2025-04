Cesta sobe até 2,6% no Vale em março e valor já passa de R$ 3.000

O valor da cesta básica passou de R$ 3.000 no Vale do Paraíba em março, com novo aumento dos produtos – alta chegou a até 2,67%. O preço recorde foi registrado em Campos do Jordão, que tem a cesta mais cara da região, segundo pesquisa do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais), órgão da Unitau (Universidade de Taubaté).

O preço médio da cesta subiu 1,77% na região, passando de R$ 2.895,69 em fevereiro para R$ 2.946,88 em março – R$ 51,19 mais cara. O maior aumento percentual aconteceu em São José dos Campos, de 2,67%, com a cesta custando R$ 2.921,23 contra R$ 2.845,38 em fevereiro.