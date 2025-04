Governo barra fim da votação secreta em eleição da Mesa da Câmara

Na justificativa, os vereadores alegavam que a regra vigente, da votação secreta, "vai na contramão das exigências atuais de maior abertura e transparência nos processos legislativos", e que "a substituição do voto secreto pelo aberto moderniza as práticas legislativas municipais, reforça a responsabilidade dos parlamentares perante seus eleitores e contribui para a confiança da população nas instituições públicas".

No início de janeiro, na eleição da Mesa Diretora, embora 11 dos 21 vereadores tenham firmado acordo para eleger nomes da oposição, o grupo governista teve 12 votos. Ou seja, dois oposicionistas aproveitaram que a votação era secreta para trair o grupo.

Em fevereiro, quando a Câmara voltou do recesso e as votações passaram a ser feitas de forma aberta, dois dos vereadores que estavam fechados anteriormente com a oposição passaram a votar com o governo: justamente Renato Santiago e Sidney Campos, que assinaram o projeto para acabar com a votação secreta na eleição da Mesa.