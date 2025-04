Foto de bebê com arma e dinheiro leva à prisão de mãe na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe se deslocou até a residência para averiguar a denúncia de tráfico, abandono de incapaz e maus-tratos à criança.

No local, a mulher confirmou o crime de tráfico de drogas no bairro e confessou que, no interior do imóvel, havia uma grande quantidade de entorpecentes. O bebê não estava na casa no momento da chegada dos policiais.

Drogas apreendidas.

Os agentes encontraram na residência uma sacola com 240 porções de maconha, 215 pedras de crack, 296 pinos de cocaína, caderno de contabilidade, além da arma de fogo (a mesma da foto com a criança) e um simulacro de pistola.