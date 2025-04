Corpo de universitária desaparecida é achado em mala; ex é preso

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A universitária Ilaria Sula, de 22 anos, que estava desaparecida desde 25 de março, foi encontrada morta e com o corpo dentro de uma mala em um bosque de Poli, cidade próxima a Roma. O caso gerou comoção na Itália.

De acordo com a agência Ansa, os investigadores suspeitaram dele depois de analisar os registros telefônicos do celular de Ilaria, que teria sido usado após o desaparecimento. Mark foi levado a uma delegacia na madrugada desta quarta (2) e, ao longo do interrogatório, admitiu o assassinato e indicou o local onde havia escondido o corpo.

"Não entendemos por que ele fez isso, só ele sabe", disse Leon, irmão mais novo de Ilaria. "Falei com ela pela última vez há duas semanas, mas ela estava tranquila e não me relatou problemas", acrescentou. Segundo Leon, a jovem e Mark namoraram por cerca de um ano, mas haviam terminado a relação.



*Com informações da Agência Ansa.