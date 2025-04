Advogada é esfaqueada durante encontro amoroso em hotel

Uma advogada foi esfaqueada após um encontro romântico em um hotel na noite desta terça-feira (1º) à noite, em Belo Horizonte (MG).

A vítima, de 41 anos, mora no hotel e recebeu em seu quarto um homem de 45 anos. Após beberem por horas, o homem atacou a advogada com um canivete e a feriu com cinco golpes.



Em seguida, com as roupas ensanguentadas, o agressor desceu até o lobby do hotel e tentou deixar o prédio, mas foi contido por um vigia. A polícia foi acionada e prendeu o agressor.