Quadrilha de ladrões é presa com réplica de fuzil e drogas em SP

Cinco integrantes do bando foram presos durante cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão na zona sul da capital, na região metropolitana e em Campinas, no interior paulista.

Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de São Paulo desarticularam uma organização criminosa responsável por cometer roubos na cidade do Rio de Janeiro.

A ação realizada nesta quarta-feira (2) foi coordenada por policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, com apoio e participação de equipes do Garra (Grupo de Repressão a Roubos e Assaltos), do GER (Grupo Especial de Reação) e do Dope (Departamento de Operações Especiais Estratégicas).

Uma das principais ocorrências aconteceu em um imóvel em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um casal foi preso com uma réplica de fuzil, celulares, luvas, relógio, anotações de contabilidade de comércio de drogas, porções de cocaína e R$ 875 em espécie.

Em Embu das Artes, na região metropolitana da capital, um homem também foi preso por tráfico de drogas. Foram apreendidas com ele porções de maconha, cocaína e dry – substância derivada de maconha, além de dinheiro.