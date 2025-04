Polícia deflagra operação contra quadrilha que rouba condomínios

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma megaoperação nesta quarta-feira (2) para combater quadrilha de roubo de condomínios de alto padrão, com atuação na capital, no interior e até em outros estados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações, estão sendo cumpridos 23 mandados de buscas e sete de prisão em São Paulo, além de três mandados de prisão no Rio de Janeiro.