Após discussão, homem mata colega de trabalho com faca e enxada

Um homem foi preso em flagrante por homicídio na manhã desta quarta-feira (2), na rua Vieira de Moraes, no Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender a ocorrência e, no local, foram informados de que a vítima e o autor trabalhavam juntos quando iniciaram uma discussão.