Ao laçar gado, trabalhador morre arrastado por animal no campo

Um trabalhador rural morreu enquanto tentava laçar gado no Povoado Garimpinho, na zona rural de Niquelândia, em Goiás. O corpo do trabalhador foi encontrado com o laço enrolado no pescoço, após ter sido arrastado pelo animal.

A vítima foi identificada como Jesian Sampaio Silva, de 37 anos. De acordo com relatos de colegas, ele foi visto pela última vez por volta das 11h20 de terça-feira (1º). Quando não apareceu para o almoço, um funcionário saiu em sua busca e o encontrou já sem vida.