Polícia intercepta caminhão com quase 2 toneladas de maconha

A Polícia Civil interceptou um caminhão com quase duas toneladas de maconha. O flagrante aconteceu na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira (2). O motorista, de 36 anos, foi preso.

A operação ocorreu após trabalho de investigação que durou cerca de seis meses. Policiais do 1° Distrito Policial de Carapicuíba monitoravam uma organização criminosa responsável pela distribuição de drogas pela região metropolitana do estado.