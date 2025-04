Estrela de ‘Batman’, Val Kilmer morre aos 65 anos de pneumonia

O ator Val Kilmer morreu em Los Angeles, aos 65 anos, nessa terça-feira (1º). Conhecido por papéis icônicos como Jim Morrison e Batman, sua última atuação foi em "Top Gun: Maverick", ao lado de Tom Cruise.

Mercedes Kilmer, filha do ator, confirmou que a causa da morte foi uma pneumonia, de acordo o jornal New York Times. Em 2014, Kilmer chegou a ser diagnosticado com câncer de garganta, e após tratamento conseguiu se recuperar.