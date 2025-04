Corpo em decomposição de idoso é achado dentro de casa em Jacareí

Um homem de 65 anos foi encontrado morto dentro de sua casa na rua Dona Maria, no Parque dos Príncipes, em Jacareí. O corpo estava em avançado estado de decomposição. A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita.

A vítima foi identificada como Adilson José Batista. Ainda não se sabe a causa da morte. A Polícia Civil requisitou exames necroscópico e toxicológico para apurar as circunstâncias do óbito.