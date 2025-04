Agora: Motociclistas de apps protestam em São José

Na noite desta terça-feira (1º), entregadores que atuam por meio de aplicativos realizaram uma manifestação em forma de motosseata em São José dos Campos, cobrando mudanças nas condições de trabalho. O grupo saiu da Praça do Jardim São Dimas e percorreu avenidas dos bairros Esplanada e Jardim Aquarius, chamando a atenção da população para suas reivindicações.

A categoria pede o aumento da taxa mínima por entrega, que está congelada em R$ 6,50 há mais de três anos. A proposta dos motociclistas é que o valor passe para R$ 10, além da adoção de um adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado, como forma de compensar os custos operacionais e garantir uma remuneração mais justa.