MDHC investiga tiros em assentamento Olga Benário, em Tremembé

O MDHC ressaltou que por meio do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), atua na região desde janeiro de 2025, após o assassinato de duas lideranças do assentamento.

O PPDDH foi ativado após o assassinato de duas lideranças do assentamento, ocorrido no início de 2025.



Desde então, medidas de proteção foram adotadas para garantir a segurança dos moradores e líderes locais. Entre as ações, o MDHC instalou câmeras de vigilância no assentamento, cujas imagens estão sendo utilizadas para auxiliar as investigações.



O inquérito está sob responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Polícia Federal.

Assentamento do MST em alerta após tiros

A Polícia Civil de Taubaté registrou a ocorrência por disparo de arma de fogo com autoria desconhecida, ocorrido na madrugada de domingo (30/03), por volta de 01h17, na região do assentamento Olga Benário.

A vítima relatou ter ouvido múltiplos disparos enquanto estava assistindo a um filme. No momento dos disparos, ele comentou que a esposa acordou assustada.

No dia anterior (29), ele estava na casa de sua madrasta, no assentamento, e por volta das 16h30, ouviu som de diversos disparos de arma de fogo, que teria ouvido oito disparos sendo que os mesmos eram intervalados em cerca de 10 minutos.

A vítima é filho de Valdir do Nascimento de Jesus, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), assassinado no mesmo assentamento em um ataque ocorrido no dia 11 de janeiro de 2025.