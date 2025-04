Cidades do Vale registram altos volumes de chuva nas últimas 12h

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (1º), os acumulados de chuva registrados nas últimas 12 horas em diferentes municípios paulistas. Cidades do Vale do Paraíba aparecem entre as mais atingidas, com destaque para Aparecida, onde o volume chegou a 42 mm, o maior índice do Estado no período.

Além de Aparecida, outros municípios da região também enfrentaram chuvas consideráveis: Potim: 20 mm; Pindamonhangaba: 19 mm; Guaratinguetá: 18 mm; Paraibuna: 10 mm; Tremembé: 8 mm; Campos do Jordão: 9 mm; Ubatuba: 5 mm; Lavrinhas: 5 mm; Santo Antônio do Pinhal: 5 mm; São Sebastião: 5 mm