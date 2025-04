Ataque de fúria! Inquilino bêbado mata mãe e filha em casa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio ocorreu próximo à Igreja Quadrangular, na Avenida C. Maria José residia no andar superior de um sobrado com escadaria externa e alugava dois imóveis no térreo, um deles ocupado por Ronaldo.

Por volta das 13h, equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do 4º BPM foram acionadas. Ao chegarem, encontraram o portão fechado. Com o auxílio de uma escada, um sargento avistou uma criança desacordada no chão. Após arrombarem a porta, localizaram Maria José gravemente ferida, mas ainda viva.

De acordo com o major Teixeira, comandante do BME, os policiais tentaram negociar com Ronaldo, que estava agitado e portava as armas do crime. “Ele ignorou os apelos e permaneceu agressivo, possivelmente sob efeito de substâncias”, relatou. O homem fugiu de bicicleta, com a bermuda manchada de sangue, em direção a um bar. Foi interceptado por agentes e morto durante a abordagem.