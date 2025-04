Dengue hemorrágica tira a vida de mãe e filha

Mãe filha partiram juntas e e deixaram a família e a cidade de João Pessoa (PB) de luto. A capital paraibana foi atingida por uma comoção coletiva após a morte da médica pediatra Viviane Thais Fernandes, de 34 anos, e de sua filha Liz, ainda não nascida, na noite do último domingo (30 de março de 2025).

Ambas não resistiram às complicações de um quadro grave de dengue hemorrágica, doença que continua a desafiar o sistema de saúde brasileiro.