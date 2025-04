Adeus, guerreiro: PM morre após acidente durante perseguição

O soldado Lucas Alexandrino Nazário da Silva, de 27 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1º) após sofrer um acidente grave enquanto atuava em uma ocorrência de perseguição policial em Caxias do Sul.

Integrante da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), ele perdeu o controle da motocicleta que pilotava na Avenida São Leopoldo, no centro da cidade, e colidiu contra um poste.