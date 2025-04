Aposta de Caraguá fatura R$ 48 mil na Mega-Sena 2846

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um apostador de Caraguatatuba ganhou R$ 48.408,41 na noite desta terça-feira (1), após acertar cinco números, a segunda faixa de premiação, do concurso 2846 da Mega-Sena. Na oportunidade, ele fez uma aposta simples na Luck Lotérica e faturou esse dinheiro que, certamente, irá fazer diferença no orçamento.

Na Mega-Sena, são 60 números disponíveis, onde o apostador escolhe o mínimo de seis e o máximo de 20 dezenas. Quem acerta seis números, ganha o prêmio principal. E, quem faz de quatro a cinco acertos, também ganha um determinado valor.

O ganhador do Litoral Norte tem até 90 dias para sacar o prêmio em alguma agência da Caixa. E deve levar, além do bilhete premiado original, um documento com foto para sacar o valor, o que acontece em até dois dias úteis.

Por fim, o próximo concurso da Mega-Sena acontece na quinta-feira (3), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Essa loteria conta com três sorteios na semana. E as apostas podem ser feitas presencialmente, nas casas lotéricas, ou pela internet.