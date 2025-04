Três pessoas são socorridas após acidente na Dutra

Um acidente registrado na tarde desta terça-feira (1º) deixou três pessoas feridas na altura do km 76 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em Roseira. A colisão envolveu um automóvel e um caminhão.

Segundo informações preliminares, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Roseira. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária CCR RioSP prestaram atendimento no local.