Van de prefeitura bate em árvore e deixa 4 feridos na região

Na manhã desta terça-feira (1º), por volta das 11h30, o Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para atender a um acidente de trânsito na Rua Araponga, , no bairro Itaguassu. A ocorrência envolveu uma van da Prefeitura de Ilhabela que transportava funcionários municipais.

De acordo com os bombeiros, o veículo colidiu frontalmente com uma árvore. No momento da chegada das equipes de resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma viatura da Polícia Militar já estavam no local. A van transportava seis pessoas, sendo que quatro delas ficaram feridas. As vítimas já estavam fora do veículo e recebiam atendimento do Samu.