Adeus, Paulinha! Amigos e família se despedem após morte no Vale

Ana Paula dos Santos, de 32 anos, morreu nesta segunda-feira (1º), em Jacareí, no Vale do Paraíba. Nascida em 30 de abril de 1992, Ana Paula era moradora da cidade e sua morte gerou comoção entre amigos e familiares.

As últimas homenagens estão sendo realizadas na Sala Roma do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está marcada para quarta-feira (2), das 7h30 às 9h30, com sepultamento previsto para o Cemitério Jardim da Paz.