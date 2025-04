E o pendrive? Esposa joga fora e marido perde R$ 22 mi em bitcoin

O erro ocorreu quando a docente organizava uma gaveta com objetos antigos e confundiu o dispositivo com um item sem valor, usado para armazenar materiais da escola onde trabalha.

Em entrevista ao Daily Star, Ellie explicou que o pen drive estava entre recibos, fios e pilhas velhas. "Presumi que era um dos meus e joguei fora sem pensar", afirmou. Dias depois, ao procurar o dispositivo, Tom descobriu o equívoco. "Ele perguntou sobre um pen drive preto. Congelei. Senti meu coração afundar", desabafou a professora, que admitiu ter se sentido culpada pelo ocorrido.

O casal revirou os sacos de lixo em busca do item, mas não encontrou o dispositivo. "Era uma mistura de desespero e esperança, mas sabíamos que era tarde demais", lamentou Ellie. O valor perdido, equivalente a cerca de US$ 4,3 milhões (na cotação atual), estava armazenado em Bitcoin, criptomoeda que exige acesso a chaves privadas — no caso, salvas exclusivamente no pen drive descartado.

Contexto: O caso reacende debates sobre a segurança no armazenamento de criptomoedas. Especialistas recomendam o uso de wallets (carteiras digitais) com backups em locais protegidos. O casal não informou se tentou contratar serviços especializados em recuperação de lixo eletrônico, comum em situações como essa.