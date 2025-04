Buraco gigante se abre em rua de São José e moradores pedem ajuda

Raísa, moradora da região há 32 anos, relata que tudo começou com um pequeno buraco, mas que a situação piorou depois de uma tentativa frustrada de reparo. “Chamaram para arrumar, abriram mais ainda e deixaram o buraco exposto por semanas. Veio a enchente, e o que era pequeno virou essa cratera enorme”, desabafa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma cratera que se abriu na rua dos Tucanos, na Vila Tatetuba, zona leste de São José dos Campos, tem tirado o sono dos moradores. O buraco, que surgiu após fortes chuvas do último fim de semana, já ocupa boa parte de um cruzamento e oferece riscos ao tráfego de veículos e pedestres — além de ameaçar a estrutura das casas ao redor.

A situação é agravada por um problema crônico de alagamentos no bairro, como aponta a própria Raísa. “Desde criança eu vejo enchente aqui. Chove e a água sobe. A cada nova enchente, o buraco aumenta.”

Dona Rosângela, que vive no local há mais de 40 anos, também comentou sua frustração. “Isso aqui não é de hoje. O bairro sempre teve problema com alagamento, mas agora virou um risco real. A rua está cedendo, o asfalto afundando. E a gente vive com medo.”

Segundo os moradores, uma tubulação rompida pode estar na origem do problema. Eles também alertam para a presença de tubos de gás no local, o que aumenta o risco de acidentes. “Imagina um deslizamento aqui com essa tubulação de gás? É muito perigoso”, afirma Kevin, outro morador.