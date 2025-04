Matou a própria mãe para ficar com seguro e acabou preso

O caso expôs o estilo de vida luxuoso do réu, amplamente exibido em redes sociais, mas sustentado por dívidas de US$ 112 mil(aproximadamente R$ 600 mil) em cartões de crédito e empréstimos.

Andre Zachary Rebelo, de 29 anos, foi sentenciado a 25 anos de prisão na Austrália pelo assassinato da própria mãe, cometido para obter US$ 1,15 milhão ( cercade R$ 6,2 milhões) de um seguro de vida contratado uma semana antes do crime.

Durante o julgamento, Rebelo admitiu culpa em quatro acusações de fraude após confessar que falsificou documentos para tentar resgatar US$ 500 mil de uma apólice adicional. Investigadores revelaram que o homicídio foi meticulosamente planejado: o seguro foi adquirido sem o conhecimento da vítima, de 55 anos, e as dívidas do réu incluíam gastos com carros de luxo, viagens e postagens ostentatórias.