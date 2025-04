Alunos desativam câmera e esfaqueiam professora na escola

Uma professora de Inglês foi ferida a facadas por três alunos durante o horário de aulas na tarde desta terça-feira (data a ser confirmada) na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, em Caxias do Sul.

Os envolvidos, dois meninos e uma menina com idades entre 13 e 15 anos, desativaram as câmeras de segurança do local minutos antes do ataque, segundo a polícia. A vítima, que não teve identidade revelada, foi hospitalizada e passa bem, sem risco de morte. O crime ocorreu quando a docente entrava na sala para dar aula.