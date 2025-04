'Descansa, Cleiton'; ele partiu jovem, aos 41 anos, em Jacareí

Cleiton Furtuoso da Silva partiu cedo, com apenas 41 anos, em Jacareí, nesta terça-feira (1). Agora, ele será velado na sala Barcelona do Campo das Oliveiras. E, nesta quarta (2), acontece a cerimônia de despedida e sepultamento no cemitério Avareí, também na cidade.

Apesar da notícia triste e surpreendente, Cleiton deixará saudades e boas lembranças. Tanto é que, nas redes sociais, amigos e familiares comentaram sobre o convívio com ele, que se foi jovem. "Meus sentimentos Maura que Deus possa amenizar a dor de vcs e que ele descanse em paz”, escreveu Wilma Barbosa.