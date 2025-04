Danielly deixa saudades: menina morre aos 10 anos após mal-estar

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma estudante de 10 anos, Danielly Moreira Secundo, faleceu no último dia 11 de março após sentir mal-estar repentino dentro da Escola Municipal Antônio Gonçalves Machado, em Angicos, distrito de Moraújo, a 292 km de Fortaleza.

De acordo com relatos de testemunhas, a menina jogava futebol no pátio da instituição quando reclamou de uma forte dor no estômago e desmaiou. Professores prestaram os primeiros socorros e a levaram às pressas para uma unidade de saúde, mas ela não resistiu.

Familiares e conhecidos informaram que Danielly tinha histórico de problemas cardíacos, além de parentes que morreram em circunstâncias semelhantes.

A secretaria municipal de Educação destacou que acompanha a família e aguarda laudos médicos para esclarecer as causas do óbito. Até o momento, não há informações sobre a abertura de investigações. A comunidade escolar e moradores da região estão em luto, com homenagens nas redes sociais à memória da criança.