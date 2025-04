‘Ela cuidava da nossa mãe’, diz irmã de Cibele, morta em SJC

A dor da perda e o sentimento de injustiça marcam os dias da família de Cibele Araújo, de 49 anos, morta em um grave acidente de trânsito na noite da última quinta-feira (27). O caso aconteceu no Anel Viário de São José dos Campos, e, segundo o boletim de ocorrência, o motorista que teria causado a colisão fugiu do local sem prestar socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Cibele voltava para casa, na região sul da cidade, após mais um dia de trabalho. Era instrumentadora cirúrgica havia três anos e atuava como chefe de setor em um hospital particular, o Vivalle, em São José. No momento do acidente, o carro em que ela estava foi atingido por outro veículo e capotou. Ela morreu no local.