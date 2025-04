Mulher e filho são presos por morte cruel de cão em Caraguatatuba

Uma mulher de 49 anos e seu filho de 26 foram presos em flagrante nesta terça-feira (1°) em Caraguatatuba após um caso de maus-tratos a animais seguido de resistência à prisão. O fato ocorreu na Avenida Isabel Fernandes Nardi, no bairro Porto Novo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão a um cachorro da raça Yorkshire. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o animal já sem vida, com o focinho quebrado e o rosto ensanguentado. Testemunhas relataram que a proprietária teria matado o cachorro "por raiva do filho" e abandonado o corpo na calçada.