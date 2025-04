Criança acusada de roubo em farmácia poderá receber R$ 500 mil

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) moveu uma ação judicial contra uma rede de farmácias de Belo Horizonte, exigindo reparação de R$ 500 mil para uma criança negra de 10 anos vítima de acusação falsa de roubo e exposição constrangedora por uma funcionária da loja.

O caso, ocorrido em novembro de 2023, ganhou repercussão após a instituição protocolar o pedido de indenização na última quarta-feira (26), alegando racismo, humilhação pública e danos psicológicos ao menor.