VÍDEO: Celular pega fogo no bolso de jovem em lanchonete

Um celular pegou fogo dentro do bolso de uma jovem em uma lanchonete de Simonésia, na Zona da Mata mineira, na tarde da última quinta-feira (27). O incidente foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver a jovem, vestindo uma camisa branca, se aproximando de outra mulher para tirar uma foto quando, repentinamente, chamas começaram a sair de seu bolso. Ela rapidamente jogou o aparelho no chão, onde continuou queimando.