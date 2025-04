Embraer assina acordo para futura produção de jatos na Turquia

Também marcaram presença na cerimônia o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; Muhammet Kas?m Gonullu, vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia; e ?uay Alpay, vice-presidente do Conselho de Administração da Turkish Aerospace.

“Este memorando é um marco significativo para a indústria de defesa e aeroespacial da Turquia. Buscaremos aprimorar ainda mais as nossas capacidades tecnológicas e moldar o futuro da aviação por meio da nossa colaboração com a Embraer. Ao combinar os nossos pontos fortes, não estamos apenas construindo para hoje, mas também lançando as bases para o ecossistema de aviação de amanhã,” disse Mehmet Demiro?lu, CEO da Turkish Aerospace.

“A Embraer está entusiasmada com estas oportunidades significativas com a Turkish Aerospace. A sua experiência na fabricação e montagem aeroespacial alinha-se perfeitamente com os nossos objetivos estratégicos. Este Memorando de Entendimento marca um passo significativo para explorar soluções inovadoras e expandir a nossa presença global,” afirmou Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.