Dono de clínicas de recuperação é preso por cárcere privado

Uma operação conjunta interditou duas clínicas de recuperação em Tremembé e prendeu o proprietário por suspeita de cárcere privado em ações na segunda-feira (31) e nesta terça-feira (1°). As unidades, localizadas no bairro Aterrado e no Centro, atendiam dependentes químicos e pacientes com transtornos psíquicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação foi desencadeada após denúncias recebidas pelo Ministério Público sobre condições inadequadas de tratamento. Participaram da força-tarefa o Cremesp, Polícia Civil e Vigilância Sanitária. Pacientes relataram casos de maus-tratos, agressões e falta de higiene, embora não tenham sido flagradas situações desse tipo durante a operação.