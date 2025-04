Adeus, Danilo! Jovem de 18 anos é morto à queima roupa no Vale

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (31), na avenida Lavrinhas, bairro Vila Romana, em Cruzeiro. A vítima foi identificada como Danilo Henrique da Silva Lopes. Com este caso, sobe para cinco o número de homicídios registrados no município apenas em 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos de testemunhas, Danilo estava na garupa de uma motocicleta quando foi surpreendido por um veículo ocupado por homens encapuzados. O carro interceptou a moto e forçou a queda da vítima. Em seguida, cerca de quatro suspeitos desceram do veículo e efetuaram diversos disparos contra Danilo, que morreu antes da chegada do socorro.