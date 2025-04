Procurado por homicídio é preso com drogas em Roseira

Em uma operação conjunta realizada na manhã desta terça-feira (1°), policiais militares do 23° Batalhão e agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão contra um homem procurado pela Justiça por homicídio, em Roseira.

Durante a ação, os policiais encontraram drogas sintéticas na residência do suspeito. Ele foi levado ao Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça.