Estupro de vulnerável aumenta 16% no Vale do Paraíba em 2025

O estupro de vulneráveis aumentou 16% no Vale do Paraíba no primeiro bimestre de 2025 comparado a igual período do ano passado. De acordo com dados da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), as ocorrências passaram de 97 para 113.

O índice é bem superior ao dos estupros, cujas ocorrências permaneceram em 42 casos nos dois períodos. Com isso, a estatística de total de estupros cresceu 11,51% na região, com 155 registros contra 139 no ano passado.