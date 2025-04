VÍDEO: Polícia estoura ‘casa-bomba’ do tráfico e prende 5 em SJC

A operação foi deflagrada na segunda-feira (31), em imóvel na avenida Cecília Lúcio de Almeida Mota, no Jardim República, na região sul de São José dos Campos. Um veículo também foi apreendido no local.

Os policiais receberam informação, por meio do Disque Denúncia, de que um veículo Fiat Uno de cor branca era usado para o transporte de drogas e abastecimento dos pontos de venda de drogas na região sul de São José, nas proximidades do bairro Campo dos Alemães.

Em diligências no local, os policiais conseguiram localizar o veículo. Eles também identificaram a residência e realizaram a abordagem, estourando a ‘casa-bomba’ e prendendo, em flagrante, cinco indivíduos no interior da casa.

Foram apreendidos no local: 13 barras de maconha (peso de 12,5kg), dois sacos de maconha a granel (3,3kg), porções de maconha embaladas e separadas para a venda (900g), dois sacos de cocaína a granel (11,7kg) e eppendorfs de cocaína embaladas e separadas para a venda (3 kg). No total, as drogas pesaram 31,4 quilos, com valor estimado em R$ 100 mil.